Cilic sobe para 9º no ranking da ATP após título do US Open

Um dia após a disputa da final masculina do US Open, a ATP completou nesta terça-feira a atualização do seu ranking com a pontuação dos tenistas que participaram da decisão - o campeão Marin Cilic e o vice Kei Nishikori. E a conquista inédita levou o croata a igualar a sua melhor posição no ranking.

O título do US Open levou Cilic a ganhar 2 mil pontos, o que o fez ascender para a nona colocação no ranking, com 3.845. Assim, o croata subiu sete posições na lista e igualou a sua melhor colocação na ATP, alcançada em fevereiro de 2010. Agora, a posição é a mesma logo após ele ser campeão do US Open.

Curiosamente, Cilic está atrás exatamente de Nishikori, a quem derrotou na final do Grand Slam norte-americano. Com o vice-campeonato, o japonês subiu três posições na lista, alcançou o oitavo lugar, a sua melhor posição na lista, e chegou aos 3.870 pontos, com apenas 25 de vantagem para o seu algoz na decisão em Nova York.

A ascensão de Cilic e Nishikori afetou diretamente Andy Murray. O britânico, que foi eliminado nas quartas de final do US Open, caiu duas posições na lista e agora está em 11º lugar. Assim, deixou o Top 10 do ranking pela primeira vez desde junho de 2008.

A lista, que teve quase a sua totalidade atualizada na segunda-feira, segue sendo liderada pelo sérvio Novak Djokovic, com 12.290 pontos, seguido do espanhol Rafael Nadal, dos suíços Roger Federer e Stan Wawrinka, do espanhol David Ferrer, do checo Tomas Berdych e do canadense Milos Raonic, que está à frente dos finalistas do US Open. O búlgaro Grigor Dimitrov, em décimo lugar, completa o Top 10 da lista.

Thomaz Bellucci, que subiu oito posições após ser eliminado na segunda rodada em Nova York, segue sendo o melhor tenista brasileiro no ranking, em 83º lugar, com 653 pontos.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1) Novak Djokovic (SER), 12.290 pontos

2) Rafael Nadal (ESP), 8.670

3) Roger Federer (SUI), 8.030

4) Stan Wawrinka (SUI), 5.625

5) David Ferrer (ESP), 4.495

6) Tomas Berdych (RCH), 4.240

7) Milos Raonic (CAN), 4.225

8) Kei Nishikori (JAP), 3.870

9) Marin Cilic (CRO), 3.845

10) Grigor Dimitrov (BUL), 3.710

11) Andy Murray (GBR), 3.150

12) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.100

13) Ernests Gulbis (LET), 2.615

14) Juan Martín del Potro (ARG), 2.365

15) Roberto Bautista Agut (ESP), 1.935

16) John Isner (EUA), 1.925

17) Fabio Fognini (ITA), 1.870

18) Gael Monfils (FRA), 1.845

19) Kevin Anderson (AFS), 1.840

20) Feliciano Lopez (ESP), 1.770

83) Thomaz Bellucci (BRA), 653

103) João Souza (BRA), 577

189) Guilherme Clezar (BRA), 274

194) André Ghem (BRA), 264

201) Rogério Dutra Silva (BRA), 250