Cilic sofre, mas vence Tsonga em 5 sets e vai à semifinal do US Open

Marin Cilic buscou a primeira vaga nas semifinais do US Open após dura batalha com Jo-Wilfried Tsonga nesta terça-feira. Atual campeão, o croata abriu 2 sets a 0, mas cedeu o empate ao francês, que salvou ainda quatro match points antes de ser eliminado por 3 a 2, com parciais de 6/4, 6/4, 3/6, 6/7 (3/7) e 6/4, em 3h58min de confronto.

Buscando defender o título conquistado em 2014, o número nove do mundo agora vai aguardar o duelo entre o sérvio Novak Djokovic, atual líder do ranking, e o espanhol Feliciano López. Eles se enfrentam ainda nesta terça. O tenista da Sérvia é o favorito. Venceu os cinco jogos disputados contra o espanhol no circuito profissional.

Para seguir sonhando com o bicampeonato, Cilic precisou superar os fortes golpes de Tsonga do fundo de quadra e a própria oscilação. Nos dois primeiros sets, o croata dominou com seu potente saque - que renderia 29 aces em toda a partida, contra 15 do francês - e os seguidos vacilos do rival.

Os 58 erros não forçados de Tsonga permitiram ao atual campeão conseguir algo inédito nesta edição do US Open: quebrar o saque do francês. Até então Tsonga vinha passando incólume com seu poderoso saque no Grand Slam. Nesta terça, porém, Cilic quebrou seu serviço por três vezes, uma quebra em cada set que venceu.

Mas o croata caiu de rendimento no terceiro set. Aparentando cansaço, mostrava afobação na definição dos pontos. Para piorar, Tsonga se mostrava mais concentrado. Após cometer 11 erros não forçados no primeiro e no segundo set, o francês falhou apenas sete vezes no terceiro e diminuiu a vantagem do adversário no placar.

Passado o susto, Cilic voltou para o jogo no quarto set, o mais equilibrado do confronto. Não houve break points em toda a parcial, definida no tie-break. Antes disso, porém, Tsonga precisou salvar três match points, todos em seu saque. Nos pontos mais importantes, ele fez a diferença e forçou a disputa do quinto set.

A última parcial teve menos sofrimento para o croata. Ele obteve uma quebra de saque logo no início e administrou a vantagem até fechar no décimo game, não antes sem desperdiçar o quarto match point, em dupla falta. Na chance seguinte, não hesitou. Com o resultado, Cilic acumulou a 12ª vitória seguida no US Open.