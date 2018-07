Cilic sofre, mas bate Tipsarevic na estreia em torneio holandês

Atual sétimo colocado do ranking mundial e principal cabeça de chave do Torneio de Hertogenbosch, Marin Cilic sofreu para confirmar favoritismo em sua estreia no ATP 250 holandês que serve de preparação para o Grand Slam de Wimbledon. O tenista croata precisou buscar uma virada para derrotar o sérvio Janko Tipsarevic por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/2 e 6/4, nesta quinta-feira.

Com o triunfo no confronto, válido já pela segunda rodada da competição realizada em quadras de grama, Cilic avançou às quartas de final e se credenciou para enfrentar agora o canadense Vasek Pospisil, que em outro duelo desta quinta contou com o abandono do ucraniano Alexandr Dolgopolov, por motivo de lesão, quando vencia o segundo set por 4/2. Antes disso, Pospisil ganhou a primeira parcial por 7/6, com 7/2 no tie-break.

Outro tenista croata que confirmou a condição de cabeça de chave nesta quinta-feira para ir às quartas de final na Holanda foi Ivo Karlovic. Terceiro pré-classificado, ele derrotou com facilidade o norte-americano Stefan Kozlov por 6/4 e 6/1.

O jogo também marcou a estreia de Karlovic, que com a vitória avançou para encarar na próxima fase o russo Daniil Medvedev. Também nesta quinta, o tenista da Rússia passou pelo australiano Thanasi Kokkinakis com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3).

STUTTGART

Em outras quatro partidas disputadas nesta quinta-feira também em um evento que serve de preparação para Wimbledon, mais quatro tenistas asseguraram classificação às quartas de final do Torneio de Stuttgart. Um deles foi o checo Tomas Berdych, terceiro cabeça de chave do ATP 250 alemão realizado em quadras de grama, que em sua estreia superou o australiano Bernard Tomic por 7/6 (7/4) e 6/2.

Após abrir campanha direto na segunda rodada, o atual 14º tenista do ranking mundial terá como próximo rival na Alemanha o espanhol Feliciano López, que nesta quinta eliminou o francês Jeremy Chardy por 2 sets a 1, com 6/3, 3/6 e 6/2.

Já o búlgaro Grigor Dimitrov, segundo cabeça de chave, decepcionou ao cair já em sua estreia em Stuttgart. Atual 12º colocado da ATP, ele foi derrotado pelo polonês Jerzy Janowicz, que ganhou com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3 e assim avançou para encarar nas quartas de final o francês Benoit Paire, que em outro duelo do dia bateu o alemão Peter Gojowczyk por 6/2 e 6/4.