Cilic tem apagão contra Delbonis, mas vence 1º jogo da final da Davis

Ocupando o sexto lugar no ranking mundial, melhor posição da carreira, Marin Cilic é a grande esperança da Croácia para conquistar o título da Copa Davis. Nesta sexta-feira, foi dele a responsabilidade de abrir a decisão contra a Argentina, em Zagreb, contra o desprestigiado Federico Delbonis, apenas o 41.º do mundo. Sentindo a pressão, ele teve um apagão no meio do jogo, após abrir 2 a 0, mas encontrou forças na torcida para vencer por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 7/5, 3/6, 1/6 e 6/2, após três horas e meia de partida.

Com a Arena Zagreb recebendo ótimo público, Cilic começou o jogo muito bem. Aproveitando-se do fato de Delbonis não conseguir encaixar o saque, e fez 6/3 no primeiro set. De três chances de quebra, converteu uma para sair na frente.

O segundo set foi mais equilibrado. Enquanto Cilic distribuía sua metralhadora de aces, sem ser incomodado enquanto sacava, Delbonis sofria no serviço, com apenas 50% de aproveitamento do primeiro saque. Mesmo assim, o jogo chegou sem quebras até 5/5, quando o croata enfim conseguiu pontuar no saque do rival e fechou em 7/5.

Delbonis acordou no terceiro set, que poderia ser o último do jogo. Sem margem de erro, conseguiu logo uma quebra, abrindo 2/0. Cilic reagiu e empatou, mas aí o argentino já havia entrado na partida. O croata sentiu e parou de acertar o primeiro saque, com seu aproveitamento caindo para 30%. A nova quebra veio no oitavo game, dando a Delbonis a vitória por 6/3.

Empolgado, ele seguiu aproveitando a energia do bom número de argentinos que compareceram à partida a abriu logo 4/0 no quarto set, fechando em 6/1 e levando a partida para o quinto set.

Aí, Cilic acordou. Freando o bom momento de Delbonis, ele conseguiu uma quebra logo de cara e se manteve à frente até conseguir mais um ponto no saque rival e vencer, de forma tranquila, por 6/2.

Com a vitória, Cilic abriu 1 a 0 para a Croácia na série melhor de cinco jogos. Ainda nesta sexta, logo na sequência, a Argentina terá a oportunidade de buscar o empate, quando o experiente Juan Martín Del Potro enfrentará contra o local Ivo Karlovic.