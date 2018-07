Cilic vence, avança em Paris e ajuda Del Potro na luta por vaga no ATP Finals

No duelo que encerrou a programação desta quinta-feira, já nas primeiras horas de sexta (horário local), do Masters 1000 de Paris, na França, o croata Marin Cilic derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2, e avançou às quartas de final. Seu próximo rival será o francês Julien Benneteau, que mais cedo havia batido o belga David Goffin.

+ Nadal passa por Cuevas e avança às quartas no Masters 1000 de Paris

De olho no quarto lugar do ranking mundial da ATP, que hoje está com o austríaco Dominic Thiem, Marin Cilic ajudou também o argentino Juan Martín del Potro na luta pela oitava e última vaga no ATP Finals - torneio em Londres, a partir do próximo dia 12, que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Com a eliminação de Roberto Bautista Agut, Juan Martín del Potro fica a somente uma vitória da vaga no ATP Finals, mas faz duelo direto nesta sexta-feira contra outro pretendente, o norte-americano John Isner, pelas quartas de final. Se o argentino for à semi, conseguirá o lugar. Caso o tenista dos Estados Unidos vença, ele ainda terá de ganhar o torneio para superar o atual oitavo colocado, o espanhol Pablo Carreño Busta, já eliminado em Paris.

O duelo entre Juan Martín del Potro e John Isner abrirá a programação desta sexta-feira pelas quartas de final do Masters 1000 francês. Na sequência, o espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, terá pela frente o surpreendente sérvio Filip Krajinovic. Depois jogam Marin Cilic x Julien Benneteau e, por fim, Fernando Verdasco (Espanha) x Jack Sock (Estados Unidos).