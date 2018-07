Cilic vence Youzhny e está na final em Marselha O croata Marin Cilic, número 28 do mundo, está na final do Torneio de Marselha, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP. Neste sábado, ele derrotou o russo Mikhail Youzhny, 11º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2, 1/6 e 7/5, em 2 horas e 6 minutos.