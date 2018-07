Cinco motivos para a queda de público no Brasil Open de 2015

Quem acompanhou a 15ª edição do Brasil Open, em São Paulo, viu muitos assentos vazios nas arquibancadas. Em sete dias de competição, o Ibirapuera recebeu 29.457 torcedores. Com capacidade para nove mil pessoas, o ginásio não registrou lotação máxima em sequer um dia.

Entre 2001 e 2011, o Brasil Open foi disputado na Costa do Sauípe, na Bahia, e tinha uma média de público de 15 mil pessoas. Com o objetivo de elevar o alcance da competição de nível ATP 250, ela passou a ser disputada na capital paulista a partir de 2012. Naquele ano, 45.700 pessoas assistiram aos jogos no Ibirapuera.

Em 2013, o torneio registrou o seu recorde de público devido à presença do tenista Rafael Nadal. Com ingressos esgotados em cinco dos sete dias, a competição atingiu a marca de 57.465 espectadores, um aumento de 27% em relação ao ano anterior. A capacidade do ginásio era de 9.300 lugares.

No ano passado, a organização promoveu algumas mudanças e passou a contar com ingressos numerados. Com isso, a capacidade máxima do ginásio caiu para 8.500 pessoas. Mesmo assim, o Ibirapuera não atingiu seu limite e ficou entre 20 e 30 mil fãs de tênis. O dia mais movimentado foi as semifinais, quando cinco mil pessoas acompanharam a eliminação de Thomaz Bellucci e o abandono de Tommy Haas.