Clezar avança e Rogerinho é eliminado na estreia no qualifying do US Open

Guilherme Clezar se deu bem no seu jogo de estreia no qualifying do US Open, nesta quarta-feira. Número 204 do mundo, ele avançou no qualificatório do evento nova-iorquino ao derrotar o espanhol Ricardo Ojeda Lara, 284º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Assim, ficou a dois triunfos de disputar pela segunda vez na carreira o Grand Slam nova-iorquino. E o seu próximo oponente em Flushing Meadows vai ser italiano Lorenzo Sonego, 117º colocado no ranking, que nesta quarta-feira passou pelo também brasileiro Rogério Dutra Silva, o número 151 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 7/6 (8/6).

O confronto chegou a ser paralisado pela chuva em Nova York. E a derrota interrompeu precocemente o sonho de Rogerinho de disputar a chave principal do US Open pela sexta vez consecutiva.

Também nesta quarta-feira em Flushing Meadows, Thiago Monteiro e Beatriz Haddad Maia triunfaram na rodada de estreia do qualificatório. Agora, portanto, precisam de mais dois triunfos para se garantirem no quarto e último Grand Slam da temporada.