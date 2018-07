Clezar e Feijão vencem e vão jogar o Brasil Open

Número 140 do mundo, Feijão conquistou sua vaga ao derrotar o espanhol Javier Martí por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 30 minutos. Assim, ele vai participar pela quarta vez seguida do Brasil Open. Seu melhor desempenho foi em 2011, quando o torneio era realizado em Costa do Sauipe, na Bahia, e ele avançou até as oitavas de final.

Clezar, que está apenas em 234ºlugar no ranking da ATP, se garantiu na chave principal ao vencer o equatoriano Julio Cesar Campozano por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 8 minutos. Ele só participou uma vez do Brasil Open, em 2011, quando foi eliminado exatamente por Feijão na primeira rodada.

Os adversários de Feijão e Clezar serão definidos através de sorteio, ainda nesta segunda, e poderão ser o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo, os argentinos David Nalbandian e Horacio Zeballos e Bellucci. Mello, que se aposentará no Brasil Open, vai estrear nesta segunda-feira contra o argentino Leonardo Mayer.