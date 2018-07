Clezar e sueco Elias Ymer ganham convites para o Rio Open

Os últimos convites para a chave principal do Rio Open ficaram com o brasileiro Guilherme Clezar e o sueco Elias Ymer. Eles foram garantidos pela organização do torneio, de nível ATP 500, nesta sexta-feira. Clezar é o terceiro representante da casa na chave principal de simples masculina.

Com 22 anos, ele é o atual número cinco do Brasil e o 223º do ranking da ATP. Sua melhor posição, a de 156º, foi obtida em 2013. Clezar tem dois títulos de challenger na carreira e foi o vice-campeão do Challenger Finals, equivalente ao ATP Finals mas em nível inferior, no fim do ano passado.

Elias Ymer é ainda mais novo. Tem apenas 18 anos, mas já apresenta sinais promissores. Treinado pelo compatriota Magnus Norman, ex-rival de Gustavo Kuerten e ex-número dois do mundo, Ymer ocupa atualmente o 189º lugar da lista da ATP, mostrando grande evolução recente. Ele subiu mais de 800 posições em apenas dois anos de circuito.

Com estes anúncios, o Brasil terá três tenistas na chave principal de simples (Thomaz Bellucci e João Souza, o Feijão, são os outros) e três nas duplas (Bruno Soares, Marcelo Melo e André Sá). Na chave feminina do torneio, Teliana Pereira, Bia Haddad Maia e Paula Gonçalves também estão garantidas.