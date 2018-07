Clezar leva virada e cai na estreia em 1º Grand Slam da carreira

O brasileiro Guilherme Clezar até começou bem sua primeira partida numa chave principal de Grand Slam, nesta segunda-feira, mas acabou sendo superado com uma virada do suíço Marco Chiudinelli pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (8/6), 6/2 e 6/4, na rodada da abertura do US Open.

Jogando pela primeira vez na chave principal de um Slam, após 13 participações em qualifyings sem sucesso, Clezar foi superior ao rival mais experiente no primeiro set, faturando duas quebras de saque, sem sequer ter o serviço ameaçado. O bom ritmo foi mantido na segunda parcial, decidida somente no tie-break, em favor do suíço.

Mas Clezar passou a cair de rendimento no terceiro set. Sob o forte calor de Nova York, nesta segunda, o brasileiro foi acuado por Chiudinelli. Aos poucos, Clezar passou a cometer muitos erros em todos os fundamentos, principalmente no saque, facilitando a reação do rival.

Na quarta parcial, Clezar tentou voltar para o jogo, mas aí passou a enfrentar a alta confiança do rival. O suíço de 34 anos se manteve superior em quadra e usou de toda sua experiência para sacramentar a vitória após 2h58min de confronto. Na segunda rodada, Chiudinelli terá pela frente o vencedor do duelo entre o francês Lucas Pouille e o casaque Mikhail Kukushkin.

Já Clezar, de 23 anos, deve ganhar posições no ranking da ATP, apesar da queda precoce no US Open. Atual 203º do mundo, ele deve aparecer perto da 190ª colocação.