Clezar vence e Monteiro e Bia Haddad caem no quali em estreia no US Open

Dos três brasileiros que estrearam no qualifying do US Open, nesta terça-feira, apenas Guilherme Clezar garantiu seu lugar na segunda rodada, em busca da vaga na chave principal do quarto e último Grand Slam da temporada. Thiago Monteiro e Beatriz Haddad Maia se despediram logo na primeira rodada.

Atual 172ª do ranking, Clezar derrotou nesta terça o argentino Facundo Arguello, 196º, por 6/2 e 6/3. Na segunda rodada, seu adversário será o norte-americano Tim Smyczek. "Fiz um bom jogo hoje. Agora é recuperar as energias para estar pronto para o próximo jogo na quinta", afirmou o tenista brasileiro.

Clezar tenta buscar uma vaga na chave principal de um Grand Slam pela 14ª vez na carreira. Seu melhor resultado em competições deste nível é a terceira rodada do quali do US Open, no ano passado.

Já Bia Haddad, atual 346ª do ranking, caiu diante da japonesa Shuko Aoyama, 234ª da lista da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Foi a quarta vez que a brasileira de 20 anos tentou alcançar a vaga na chave principal de um Grand Slam, sendo a primeira no US Open. Seu melhor resultado até hoje foi a terceira rodada do quali de Roland Garros, no ano passado.

Já Thiago Monteiro voltou a cair em uma estreia de quali, em sua terceira tentativa de disputar uma chave principal de Slam. Nesta terça, ele foi derrotado pelo alemão Daniel Brands por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5).

O que serve de consolo ao brasileiro é que nesta semana ele rompeu a barreira do Top 100. Apareceu pela primeira vez dentro da lista, na 99ª posição. Se conseguir manter esta colocação até dezembro, deve entrar direto na chave principal do Aberto da Austrália, em janeiro de 2017.