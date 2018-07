Clezar vence, fura qualifying do US Open e jogará pela 1ª vez um Grand Slam

O tenista brasileiro Guilherme Clezar conquistou nesta sexta-feira, em Nova York, uma vaga para disputar pela primeira vez uma chave principal de um torneio de Grand Slam. O importante feito para a sua carreira foi conquistado graças a uma vitória sobre o norte-americano Alexander Sarkissian, 216º colocado do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5), na rodada final do qualifying do US Open.

Desta forma, Clezar, hoje na 203ª posição da ATP, se juntou a Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva como representantes do Brasil na chave principal de simples do último Grand Slam da temporada, que começará na próxima segunda-feira nos Estados Unidos.

Para se garantir entre os 128 tenistas que disputarão a fase principal do US Open, o tenista gaúcho venceu três jogos no qualifying, sendo que neste último ele triunfou ao exibir uma atuação regular diante de Sarkissian.

Além de confirmar todos os seus saques no confronto, o brasileiro aproveitou a única chance que teve de quebrar o serviço do tenista da casa para fazer 6/4 no primeiro set, para depois garantir a sua vitória apenas no tie-break na segunda parcial, em uma hora e 22 minutos de confronto.

Antes de conseguir ir à chave principal deste US Open, Clezar amargou 13 eliminações em qualifyings de torneios de Grand Slam, sendo que na edição anterior do importante torneio norte-americano ele foi derrotado no jogo final que valia uma vaga na competição. Essa decepção também aconteceu no ano passado em Roland Garros, palco do mais importante evento realizado em piso de saibro no circuito profissional.