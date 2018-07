Clic e Dolgopolov avançam à final do Torneio de Umag Tenista da casa, o croata Marin Clic avançou, neste sábado, às semifinais do Torneio de Umag, competição que distribui 250 pontos ao campeão. Com o apoio da torcida, o atual número 31 do ranking mundial venceu o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em 1h13min de partida.