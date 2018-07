Clijsters arrasa ucraniana e avança em Hertogenbosch De olho em Wimbledon, a belga Kim Clijsters faturou sua segunda vitória na grama de Hertogenbosch nesta terça-feira e avançou no torneio holandês. A ex-número 1 do mundo derrotou a ucraniana Kateryna Bondarenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.