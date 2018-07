Clijsters avança em Paris e garante liderança do ranking A belga Kim Clijsters garantiu seu retorno à liderança do ranking da WTA nesta sexta-feira, ao avançar às semifinais do Torneio de Paris. Clijsters derrotou a australiana Jelena Dokic com facilidade, por 2 sets a 0, em apenas 51 minutos de partida.