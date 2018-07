Clijsters avança, Federer bate Tomic no Aberto da Austrália

Em um dia em que as nuvens sumiram e as temperaturas se elevaram, Rafa Nadal venceu um duelo espanhol contra Feliciano López, seu colega de equipe na Copa Davis, e Tomas Berdych foi vaiado impiedosamente por uma demonstração de falta de espírito esportivo.

A atual campeã Clijsters deixou a quadra em 3-3 no primeiro set depois de torcer o tornozelo esquerdo.

A belga, que se despede do Aberto da Austrália em seu ultimo ano de carreira, teve o tornozelo fortemente enfaixado, e Li levou vantagem para vencer o primeiro set.

A belga de 28 anos venceu o segundo set no tie-break enquanto a multidão começava acreditar que ela poderia vencer. Clijsters fechou a partida em 4-6, 7-6 e 6-4 para manter vivas suas chances de vencer seu quinto Grand Slam.

De qualquer forma, ela admitiu que a contusão a fez pensar em desistir da partida com Li, a quem venceu na final de 2011.

"Isso passou pela minha cabeça em determinado momento, mas eu sabia que se eu deixasse a medicação fazer efeito a dor poderia ir embora um pouco e talvez com a adrenalina eu pudesse voar atrás dela", disse.

TOMIC BATIDO

Clijsters enfrenta nas quartas-de-final a número três Victoria Azarenka, que superou Iveta Benesova por 6-2 e 6-2.

A número um do mundo Caroline Wozniacki enfrentou um duro segundo set contra Jelena Jankovic antes de vencer por 6-0 e 7-5.

Ainda tontos com o heroísmo de Lleyton Hewitt contra Milos Raonic, os torcedores australianos mal podiam acreditar em ter dois tenistas do país na quarta rodada do torneio masculino, mas as esperanças de que Tomic, 19 anos, pudesse superar o tetracampeão Federer se mostraram além da conta.

O jovem Tomic passou por duas partidas de cinco sets para chegar à quarta rodada enquanto Federer parecia novo em folha para vencer por 6-4, 6-2 e 6-2.

O suíço, que busca igualar o recorde de Roy Emerson de cinco títulos no Aberto da Austrália, vai encarar o ex-campeão do Aberto dos EUA Juan Martin Del Potro nas quartas-de-final.

Federer concordou que Tomic tem potencial para conquistar títulos.

"Acho que ele fez um torneio maravilhoso e há muito mais por vir", afirmou.

"Será duro enfrentar Del Potro. Eu não olho para frente porque ele vem forte. Ele teve um bom ano, mais uma vez enfrentou os melhores e pressionou a todos", acrescentou.

BERDYCH VAIADO

O número dois do mundo, com pesadas ataduras no joelho, tornozelo e pé, soprou e bufou à sua maneira para vencer López com pouco brilho, mas estava feliz em não ter jogado mais que três sets.

Lembranças de sua derrota nas quartas-de-final para Andy Murray dois anos atrás, e para David Ferrer no ano passado, ainda o atormentam.

"Espero que não aconteça desta vez", disse Nadal após sua vitória por 6-4, 6-4 e 6-2. "Todo ano é diferente. Eu tive uma experiência ruim nos dois últimos anos aqui. É difícil chegar às quartas-de-final de um torneio como o Aberto da Austrália", admitiu.

Na única situação controversa, o tcheco Berdych foi vaiado na Hisense Arena por conta de seu mau humor na vitória por 4-6, 7-6, 7-6 e 7-6 sobre Nicolas Almagro.

Berdych se recusou a apertar a mão do espanhol depois de selar a vitória porque ele sentiu que o décimo no ranking tinha deliberadamente devolvido uma bola em sua cabeça durante o quarto set.

"A quadra é suficientemente grande e você sempre tem espaço para pôr a bola," reclamou o número sete Berdych.

"Não é desse jeito que o tênis é", ressaltou.

A entrevista de Berdych ao lado da quadra foi abafada pelas vaias e assobios da multidão, enquanto o treinador e comentarista Brad Gilbert disse estar estarrecido com a decisão do tcheco.