Clijsters bate Azarenka e avança no Masters da WTA

O resultado garantiu também a russa Vera Zvonareva, atual número dois do mundo, na semifinal. Clijsters e Zvonareva decidirão a primeira colocação do Grupo Branco nesta sexta-feira, na última rodada da fase de grupos da competição que reúne as oito melhores tenistas da temporada.

Clijsters e Azarenka fizeram um duelo equilibrado no primeiro set. A bielo-russa sacou melhor, mas não conseguiu evitar as duas quebras impostas pela belga. Azarenka devolveu uma das quebras, mas acabou sendo superado no set inicial.

No segundo set, a bielo-russa reagiu, apresentando um aproveitamento superior com o primeiro serviço. As duas tenistas alternaram seguidas quebras de serviço até que Azarenka abriu vantagem, com três quebras a favor, e empatou a partida.

Mas Clijsters voltou a se impor no jogo no terceiro set e não deu chances à adversária. A belga não teve o saque ameaçado e ainda somou mais duas quebras para fechar o jogo e se garantir na próxima fase do torneio. Eliminada, Azarenka encerrará sua participação nesta sexta-feira na partida contra a sérvia Jelena Jankovic, que também não tem mais chances de classificação.