Clijsters bate checa e encara Zvonareva em Wimbledon A belga Kim Clijsters prorrogou em ao menos mais um jogo a sua última participação em Wimbledon. A ex-número 1 do mundo, que anunciou anteriormente que se aposentará após a disputa do US Open, se classificou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Grand Slam britânico ao vencer a checa Andrea Hlavackova, 90ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 5 minutos.