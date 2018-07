Clijsters bate Schiavone por 2 sets a 0 e vai à semifinal na Holanda

HERTOGENBOSCH - A belga Kim Clijsters venceu a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (9/7), nesta quinta-feira, e garantiu vaga na semifinal do Torneio de Hertogenbosch. A vitória sobre a quinta cabeça de chave da competição holandesa serviu para dar mais moral para a ex-líder do ranking mundial, que já projeta a sua participação em Wimbledon, Grand Slam que começa na próxima segunda.

Hoje na 55.ª colocação do ranking da WTA, Clijsters ficou fora do grupo de cabeças de chave desta edição de Wimbledon, mas espera voltar a ser protagonista na grama inglesa. Antes disso, porém, ela brigará para chegar à final em Hertogenbosch em jogo diante da polonesa Urszula Radwanska, que nesta quinta superou a sueca Sofia Arvidsson por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3).

Clijsters e Schiavone travaram um duelo muito equilibrado nesta quinta. O jogo durou uma hora e 39 minutos e contou com apenas uma quebra de saque, convertida pela belga no primeiro set, o que acabou lhe garantindo a vantagem de 6/3. Já Schiavone não conseguiu converter nenhum dos oito break points cedidos por sua adversária, que desta forma ainda triunfou no tie-break da última parcial.

O triunfo desta quinta, por sinal, justificou mais uma vez a fama de freguesa que Schiavone tem diante de Clijsters. Essa foi a 12.ª derrota em 12 jogos contra a belga. Curiosamente, porém, as duas não se enfrentavam desde 2006.

Outra tenista que já assegurou classificação à semifinal do torneio holandês nesta quinta-feira foi a russa Nadia Petrova, que arrasou a eslovaca Dominika Cibulkova, terceira cabeça de chave, por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/0. Com o resultado, a jogadora da Rússia enfrentará na decisão a vencedora do duelo entre a belga Kirsten Flipkens e a italiana Roberta Vinci, também programado para ser encerrado nesta quinta-feira.