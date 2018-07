Clijsters bate Wozniacki e conquista título do Masters de Doha

DOHA - Ainda não foi desta vez que a tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki conquistou um grande título na carreira. Mesmo sem ter vencido um torneio do Grand Slam, ela conseguiu terminar a temporada na liderança do ranking mundial. Mas viu frustrada a sua tentativa de ser campeã do Masters da WTA, ao perder a final deste domingo, em Doha, no Catar, para a belga Kim Clijsters.

Ao lado dos quatro que compõem o Grand Slam, o Masters da WTA é um dos grandes torneios do circuito, por reunir as oito melhores tenistas da temporada. E na final deste domingo, em Doha, prevaleceu a experiência de Clijsters. A belga derrotou Wozniacki por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/3, após 2 horas e 19 minutos de jogo, e ficou com o título.

Até então, a maior chance de Wozniacki ganhar um grande torneio tinha sido no US Open do ano passado, quando perdeu a final justamente para Clijsters - foi a única vez que as duas se enfrentaram antes deste domingo. Como alento, a dinamarquesa conseguiu terminar a temporada na liderança do ranking, o que assegurou com as vitórias que teve na primeira fase do Masters.

Com apenas 20 anos, Wozniacki segue com os mesmos 12 títulos na carreira, sendo que seis foram conquistados nesta temporada. Clijsters, por outro lado, foi campeã neste domingo pela 40ª vez no circuito do tênis profissional, incluindo outras duas do Masters da WTA, em 2002 e 2003 - ela também venceu o US Open, Grand Slam disputado nos Estados Unidos, em três ocasiões.

Ex-número 1 do mundo, Clijsters ocupa atualmente o quarto lugar no ranking. E vem mostrando uma retomada de carreira sensacional, depois de ter ficado quase dois anos afastada do tênis - deixou as quadras em 2007 por causa do nascimento da filha. Assim, a belga de 27 anos encerra a sua temporada com mais um título, o quinto somente em 2010.