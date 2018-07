Clijsters derrota Jankovic na estreia no Masters Em sua estreia no Masters da WTA, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Doha, no Catar, a belga Kim Clijsters derrotou nesta quarta-feira a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Com a vitória, ela assumiu a segunda colocação no Grupo Branco, atrás apenas da russa Vera Zvonareva, que já venceu os dois jogos que fez na competição.