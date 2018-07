Clijsters derrota Stosur e vai à final do Masters

A belga Kim Clijsters é a primeira finalista do Masters da WTA, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Doha, no Catar. Agora, ela espera a definição de sua adversária na decisão deste domingo, que sairá ainda neste sábado, no confronto entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a russa Vera Zvonareva.

Na primeira semifinal do torneio em Doha, disputada neste sábado, Clijsters confirmou o favoritismo e venceu a australiana Samantha Stosur. Número 4 do mundo, a tenista belga precisou de 1 hora e 26 minutos para superar a rival, que ocupa o sétimo lugar no ranking. A vitória foi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1.

Para chegar à final do Masters, Clijsters mostrou neste sábado um grande poder de concentração. Quando ela se dirigia para o local do jogo contra Stosur, o carro oficial da WTA sofreu um acidente. Por sorte, ninguém ficou ferido. Mas a belga levou um grande susto. "Foi assustador", contou a tenista antes de entrar em quadra.