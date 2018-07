Clijsters desiste e polonesa vai à final na Holanda

O fisioterapeuta de Clijsters, Sam Versleghers, explicou que a opção da tenista de sequer entrar em quadra nesta sexta tem como base Wimbledon. Ele apontou que a belga poderia agravar a contusão e ter problemas no Grand Slam inglês, que começa segunda-feira, se forçasse o confronto contra Radwanska.

Esta será a primeira vez que Clijsters não estará entre as cabeças de chave de Wimbledon desde 2000, e ela enfrentará logo na primeira rodada a sérvia Jelena Jankovic. A belga vem sofrendo com diversas lesões nos últimos tempos e por isso não consegue emplacar uma sequência de torneios.

Radwanska, que não tem nada com isso, pôde comemorar a vaga na decisão do torneio. A número 64 do ranking tem a chance de conquistar seu quarto título na carreira.

Ainda nesta sexta, em confronto atrasado, a belga Kirsten Flipkens surpreendeu a italiana Roberta Vinci, cabeça de chave número 6, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6(7/5), pelas quartas de final. Mais tarde, ela enfrentará a russa Nadia Petrova por uma vaga na decisão.