Clijsters e Azarenka avançam no Aberto da Austrália

MELBOURNE - As principais favoritas ao título do Aberto da Austrália que já entraram em quadra nesta segunda-feira estrearam com vitória no primeiro Grand Slam da temporada. Atual campeã em Melbourne, a belga Kim Clijsters enfrentou dificuldades no início da partida, mas derrotou a portuguesa Maria João Koehler, número 223 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1 hora e 8 minutos.

Clijsters chegou a ter a sua participação no Aberto da Austrália ameaçada por uma lesão, sofrida no começo de 2012. Recuperada, a belga teve atuação irregular nesta segunda-feira, com dez winners e 25 erros não-forçados, contra 11 bolas vencedoras e 32 equívocos. Agora, Clijsters vai encarar a francesa Stephanie Foretz, que passou pela britânica Elena Baltacha (6/2 e 6/4).

A bielo-russa Victoria Azarenka estreou com um massacre no Aberto da Austrália. A número 3 do mundo, que foi campeã do Torneio de Sydney na última semana, derrotou a britânica Heather Watson, 105.ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em 1 hora e 6 minutos.

Azarenka terminou o confronto com 15 winners e 15 erros não-forçados contra 27 falhas e dez acertos de Watson. A bielo-russa busca o primeiro título de Grand Slam da sua carreira e agora vai enfrentar a australiana Casey Dellacqua, que derrotou a sérvia Bojana Jovanoviski (6/3 e 6/2).

Vice-campeã do Aberto da Austrália, a chinesa Na Li estreou com uma vitória tranquila nesta segunda-feira. Em apenas 1 hora e 9 minutos, a sexta colocada no ranking da WTA passou pela casaque Ksenia Pervak, 40ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Na Li foi campeã de Roland Garros no ano passado, caiu de rendimento no segundo semestre, mas avançou até a final do Torneio de Sydney na semana passada. Sua próxima adversária em Melbourne será a australiana Olivia Rogowska, que eliminou a sueca Sofia Arvidsson (6/3 e 6/1).

A polonesa Agnieszka Radwanska enfrentou dificuldades, mas conseguiu avançar na sua estreia no Aberto da Austrália. A oitava colocada no ranking da WTA derrotou a norte-americana Bethanie Mattek-Sands, número 67 do mundo, por 2 sets 1, com parciais de 7/6 (12/10), 4/6 e 6/2, em 3 horas.

Pesou contra a norte-americana o excesso de erros não-forçados - foram 65, contra apenas 13 da polonesa. Na segunda rodada do primeiro Grand Slam da temporada, Radwanska vai enfrentar a argentina Paula Ormaechea, que derrotou Simone Halep (6/1, 3/6 e 7/5)

A italiana Francesca Schiavone, cabeça de chave número 10, venceu a espanhola Laura Pous-Tito por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Na segunda rodada, ela vai encarar a compatriota Romina Oprandi, que bateu a bielo-russa Anastasiya Yakimova (6/4 e 6/1).

A sérvia Jelena Jankovic estreou com vitória sobre a britânica Laura Robson por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. A próxima oponente da cabeça de chave número 13 será a taiwanesa Chang Kai-Chen, que passou pela croata Petra Martic (6/4 e 6/2).

A chinesa Shuai Peng, 16ª pré-classificada, bateu a francesa Aravane Rezai por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3. Sua próxima adversária será a checa Iveta Benesova, que passou pela francesa Mathilde Johansson (6/3, 2/6 e 6/4).

A italiana Flavia Pennetta, cabeça de chave número 19, foi eliminada na estreia ao perder para a russa Nina Bratchikova por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/2. Agora, a russa vai encarar a também italiana Alberta Brianti, que bateu a norte-americana Irina Falconi (6/2 e 7/5).

A eslovaca Daniela Hantuchova, cabeça de chave número 20, venceu a norte-americana Varvara Lepchenko por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2. Sua próxima adversária será a ucraniana Lesia Tsurenko, que passou pela holandesa Arantxa Rus (7/6 e 6/1).

A alemã Julia Goerges, cabeça de chave número 22, superou a eslovena Polona Hercog por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3). Na segunda rodada, sua oponente será a grega Eleni Daniilidou, que passou pela veterana japonesa Kimiko Date-Krumm (6/3 e 6/2).

Cabeça de chave número 24, a checa Lucie Safarova foi eliminada na sua estreia ao perder para a norte-americana Christina McHale por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

A espanhola Anabel Medina Garrigues derrotou a checa Eva Birnerova por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. A próxima oponente da 26ª pré-classificada será a bielo-russa Olga Govortsova, que eliminou a austríaca Patricia Mayr-Achleitner (6/2 e 6/4).

A belga Yanina Wickmayer, cabeça de chave número 28, perdeu para Galina Voskoboeva por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Na segunda rodada, a tenista casaque vai medir forças com a búlgara Tsvetana Pironkova, que superou a indiana Sania Mirza (6/4 e 6/2).

A checa Petra Cetkovska, cabeça de chave número 32, bateu a japonesa Ayumi Morita por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 7/5, e agora vai encarar a alémã Mona Barthel, que avançou com o abandono da britânica Anne Keothavong.