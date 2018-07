Clijsters e Henin jogarão em estádio para 40 mil pessoas As belgas Kim Clijsters e Justine Henin vão tentar quebrar o recorde de público em uma partida de tênis. Elas irão se enfrentar em uma partida de exibição no Estádio Baudoin, que tem capacidade para 40 mil pessoas, no dia 8 de julho, na cidade de Bruxelas.