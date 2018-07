Clijsters e Roddick são indicados ao Hall da Fama do Tênis

A belga Kim Clijsters e o norte-americano Andy Roddick foram eleitos nesta segunda-feira para o Hall da Fama do Tênis, que fica localizado em Newport, nos Estados Unidos, fazendo parte da turma de 2017 de indicados. Em comum, Clijsters e Roddick venceram o US Open durante a carreira e chegaram a ocupar a liderança do ranking mundial.

A belga venceu quatro torneios do Grand Slam, sendo três vezes o US Open, em 2005, 2009 e 2010, e o Aberto da Austrália em 2011. Ela liderou o ranking da WTA por 19 semanas e esteve entre as cinco melhores do mundo por 250 semanas. Além disso, foi campeão de Roland Garros e de Wimbledon em 2003 nas duplas.

Já Roddick faturou o US Open de 2003, sendo o último tenista norte-americano a ganhar um dos quatro maiores torneios do tênis. Ele fechou 2003 como número 1 do mundo, posto que ocupou por 187 semanas. Além disso, terminou nove temporadas seguidas, entre 2002 e 2010, no Top 10 do ranking da ATP.

Também na classe de 2017, anunciada nesta segunda pelo Hall da Fama do Tênis, estão Monique Kalkman-van den Bosch, jogadora de tênis em cadeira de rodas, o historiador e jornalista especializado em tênis Steve Flink e o treinador Vic Braden.

Roddick, Kalkman-van den Bosch e Flink vão participar de uma cerimônia no Aberto da Austrália nesta terça-feira. A classe completa será apresentada Hall da Fama em Newport no dia 22 de julho.