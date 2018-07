Clijsters enfrentará Kvitova na final do Aberto de Paris Nova número um do mundo, Kim Clijsters fez uma exibição irregular na vitória de 6-1 e 7-5 sobre a estoniana Kaia Kanepi neste sábado no Aberto de Paris, abrindo caminho para a final contra quarta cabeça de chave, a tcheca Petra Kvitova.