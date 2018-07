Clijsters enfrentará Venus em despedida festiva do tênis

O evento, chamado "Obrigado, Kim", foi anunciado nesta segunda-feira por seus organizadores. "Será um momento muito especial. É uma honra jogar contra Kim em sua última partida. Estou ansiosa e encantada com esse convite", comemorou Venus, que enfrentou a belga 13 vezes no circuito, com uma vitória a mais que a rival. Entre os principais confrontos, cinco finais, incluindo um na Antuérpia, com vitória da norte-americana.

Clijsters fez seu último jogo no circuito dia 29 de agosto, numa derrota para a britânica Laura Robston, no US Open. Ela se aposenta com 41 títulos, entre eles quatro do Grand Slam: um no Aberto da Austrália (2011) e três no US Open (2005, 2009 e 2010). Também chegou a ser número 1 do mundo, apesar de ter encerrado a carreira no 25º lugar no ranking. E somou mais de US$ 24 milhões em prêmios.

Aos 29 anos, Clijsters garante que sua aposentadoria é definitiva. Em 2007, ela deixou as quadras para poder ter a filha Jada Elle, mas voltou a jogar dois anos depois.