Clijsters estreia com vitória em Paris; Ivanovic cai A belga Kim Clijsters marcou seu retorno ao saibro de Roland Garros, nesta terça-feira, com uma vitória sobre a bielo-russa Anastasiya Yakimova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. A número dois do mundo não disputava o Grand Slam francês desde 2006. Clijsters ficou afastada do torneio por conta da gravidez e das seguidas lesões, que a atrapalharam em seu retorno ao tênis, após uma breve aposentadoria.