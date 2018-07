Clijsters retorna às quadras e vence Wozniacki em exibição na Bélgica

ANTUÉRPIA - Depois de quatro meses afastada, a belga Kim Clijsters fez seu retorno às quadras com uma boa vitória sobre a número 1 Caroline Wozniacki em um jogo-exibição disputado diante de sua torcida, em Antuérpia, nesta quinta-feira.

Mostrando boa forma e grande movimentação, Clijsters derrotou a dinamarquesa por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5). Empurrada por cerca de 10 mil torcedores, a belga chegou a abrir 5/0 no set inicial, encerrando qualquer dúvida sobre suas condições físicas e técnicas.

Clijsters não disputava uma partida desde agosto, quando se afastou do circuito para se recuperar de uma lesão muscular no abdome. Seu retorno oficial deverá acontecer no Aberto da Austrália, em janeiro. Ela defenderá o título conquistado neste ano.

A temporada 2012 deverá ser a última da veterana, que voltou a competir em 2009, após desistir da aposentadoria precoce. Além de brigar pelo troféu na Austrália, Clijsters projeta conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, em julho.