Clijsters salva cinco match points, vence Li e avança Kim Clijsters voltou a mostrar neste domingo por que ainda é uma das melhores do mundo. A belga conseguiu uma vitória improvável sobre Na Li, pelas oitavas de final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, depois de salvar cinco match points da chinesa no tie-break do segundo set. Na reedição da final do ano passado, a atual número 11 do mundo venceu por 4/6, 7/6 (8/6) e 6/4). A sua adversária na próxima fase sai do confronto entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki, líder do ranking mundial, e a sérvia Jelena Jankovic.