Clijsters salva quatro match points e vence Li A atual campeã Kim Clijsters foi a coragem personificada ao superar uma dolorosa contusão no tornozelo e salvar quatro match points para superar a chinesa Li Na por 4-6, 7-6 e 6-4 e atingir as quartas-de-final do Aberto da Austrália no domingo.