Clijsters sofre, mas vence na estreia em Paris

Embalada pelo título no Aberto da Austrália, Clijsters busca na França a liderança do ranking. A belga chegará ao topo da lista da WTA se vencer a partida seguinte em Paris e alcançar a semifinal do torneio parisiense. Sua próxima rival sairá do duelo entre a australiana Jelena Dokic e a vencedora do confronto entre a francesa Virginie Razzano e a russa Nadia Petrova.

Para avançar na competição, Clijsters precisou exibir grande reação nesta quarta. Depois de um início irregular, a belga reagiu na segunda parcial, empatou o duelo e praticamente não deu chances à rival no terceiro set. Faturou três quebras de saque em sequência e aplicou um "pneu" em Barrois, selando a vitória em 1h24min.

Também nesta quarta, pela primeira rodada, a sueca Sofia Arvidsson bateu a local Alize Cornet por 6/2 e 7/6 (7/5), enquanto a belga Yanina Wickmayer eliminou a russa Elena Vesnina por 7/6 (7/1) e 6/2. Em confronto de alemãs, Andrea Petkovic venceu Angelique Kerber por 7/5, 3/6 e 6/2.