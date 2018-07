Clijsters vence e tira Wozniacki do topo do ranking

MELBOURNE - Atual campeã do Aberto da Austrália, Kim Clijsters se manteve na luta para defender o seu título ao derrotar nesta terça-feira a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), em 1 hora e 45 minutos, em partida válida pelas quartas de final. Com o resultado, a belga se classificou para as semifinais do primeiro Grand Slam da temporada e ainda tirou a adversária da liderança do ranking da WTA.

Ainda sem faturar o troféu de um dos quatro principais torneios do tênis, Wozniacki acompanhará agora a disputa entre a checa Petra Kvitova, a bielo-russa Victoria Azarenka e a russa Maria Sharapova pela liderança da lista. A dinamarquesa foi a número 1 do mundo por 67 semanas. Ela assumiu a primeira colocação do ranking em outubro de 2010 e, desde então, só perdeu a liderança por uma semana, em fevereiro de 2011, exatamente para Clijsters.

A tenista belga quase foi eliminada nas oitavas de final do Aberto da Austrália, quando sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e salvou quatro match points contra a chinesa Na Li antes de triunfar. Nesta terça-feira, nas quartas de final, superou as dores, se impôs diante de Wozniacki e obteve o terceiro triunfo em três partidas disputadas contra a oponente.

Clijsters, porém, quase se complicou no segundo set, quando liderava por 5/3 e desperdiçou a chance de fechar a partida ao ter o seu saque quebrado. Porém, ela conseguiu triunfar no tie-break.

Classificada para as semifinais, Clijsters vai enfrentar agora a bielo-russa Victoria Azarenka, em busca de uma vaga na decisão do Aberto da Austrália. E a tenista belga está em vantagem no confronto direto, com quatro vitórias e duas derrotas.

Para avançar até as semifinais, Azarenka, cabeça de chave número 3 em Melbourne, confirmou o seu favoritismo e derrotou a polonesa Agnieszka Radwanska por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (0/7), 6/0 e 6/2, em 2 horas e 1 minuto. Assim, já igualou a sua melhor campanha em um torneio de Grand Slam. No ano passado, ela foi eliminada nas semifinais de Wimbledon.

A partida desta terça-feira teve 15 quebras de serviço, incluindo oito apenas no primeiro set. Em boa fase, Azarenka conquistou a sua décima vitória seguida na temporada. Em 2012, a tenista bielo-russa já foi campeã do Torneio de Sydney.

Os outros dois jogos das quartas de final da chave feminina do Aberto da Austrália serão disputados na quarta-feira. A italiana Sara Errani vai enfrentar Kvitova e a russa Ekaterina Makarova medirá forças com a compatriota Sharapova.