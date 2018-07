Clijsters vence Jankovic e avança em Wimbledon Em confronto de tenistas que já foram número 1 do mundo, Kim Clijsters levou a melhor sobre Jelena Jankovic e estreou com vitória em Wimbledon, nesta segunda-feira. Mesmo diante da cabeça de chave número 18 do torneio, a belga venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h21.