Clijsters vence Venus Williams em despedida na Bélgica

Diante do Príncipe Phillipe e da Princesa Mathilde, Clijsters venceu a rival por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Mesmo longe de sua melhor forma física e técnica, a tenista belga dominou o confronto, marcado pelo caráter amistoso, e venceu sem enfrentar maior resistência da norte-americana.

Clijsters e Venus, duas ex-líderes do ranking, protagonizaram bons momentos de rivalidade no circuito profissional nos últimos anos. A belga, contudo, levou vantagem nas temporadas mais recentes. Ao todo, acumulou sete vitórias e sofreu seis derrotas.

A tenista da Bélgica superou a rival americana em seu caminho até os títulos do US Open, em 2009 e 2010. Curiosamente, as duas têm o mesmo número de títulos de simples no circuito: 44. Entre estas conquistas, Clijsters ainda têm o título de 2005 em Nova York e o troféu do Aberto da Austrália de 2011.

Aos 29 anos, a belga se despede do tênis profissional pela segunda vez na carreira. Ele chegou a abandonar as quadras em 2007, por conta de lesões. Mas decidiu retornar em 2009, após ter uma filha. Conquistou três dos seus quatro títulos de Grand Slam e voltou ao topo do ranking.

Contudo, voltou a sofrer com lesões nas últimas duas temporadas e anunciou no início do ano que deixaria o tênis em definitivo ao fim do US Open.