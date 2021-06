Coco Gauff e Barbora Krejcikova vencem e duelam nas quartas em Roland Garros

A norte-americana Coco Gauff e a checa Barbora Krejcikova estão nas quartas de final do torneio de Roland Garros. Ambas, obtiveram, nesta segunda-feira, vitórias arrasadoras no tradicional saibro parisiense. As duas vão se enfrentar na busca da semifinal em um duelo inédito na carreira.

Gauff, de 17 anos, 25 do mundo, precisou de apenas 55 minutos para superar a tunisiana Ons Jabeur, por 6/3 e 6/1, e alcançar pela primeira vez esta fase no Grand Slam francês. A americana aproveitou o início nervoso da rival e abriu 3 a 0 no primeiro set. Vantagem que lhe garantiu a vitória parcial por 6/3.

O segundo set foi ainda mais fácil para Gauff, que voltou a ter uma quebra no primeiro game, desestabilizando de vez a tunisiana. Com mais dois saques quebrados, Jabeur perdeu o set por 6 a 1 e o jogo por 2 a 0, apesar de ter conquistado 18 winners, contra 15 de Gauff, que só cometeu nove erros não forçados.

Já Krejcikova é a sensação desta edição de Roland Garros, ao estar na disputa das quartas na chave de simples, duplas e duplas mistas. Para enfrentar Gauff, a 33 do mundo, aniquilou a norte-americana Sloane Stephens, ao marcar 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, em 70 minutos.

Aos 25 anos, Krejcikova tinha como principal participação em Grand Slam as oitavas de final também em Paris, no ano passado. Já nas duplas, a checa chegou a número 1 do mundo, em 2018, com os títulos de Roland Garros e Wimbledon.