Colômbia elimina Equador e encara Brasil na Copa Davis A equipe brasileira conheceu neste domingo seu primeiro adversário no Grupo I do Zonal Americano da Copa Davis. Trata-se da Colômbia, que eliminou o Equador, em Guayaquil, neste domingo. Os colombianos fecharam a série melhor-de-cinco ao fazer 3 a 1 no placar.