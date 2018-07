Colômbia voltará a sediar torneio da ATP em 2013

O ATP 250 colombiano será realizado no Centro de Alto Rendimento de Bogotá, que recebeu um torneio de tênis entre 1997 e 2002, em quadras duras. No próximo ano, o Torneio de Bogotá será realizado entre os dias 15 e 21 de julho. Com isso, a data do Torneio de Atlanta foi alterada em uma semana a será realizado entre 22 e 28 de julho, também em quadra rápida.

"A procura de eventos em todo o mundo nunca foi tão grande. Esta última transferência representa uma oportunidade fantástica para o circuito mundial do tênis de continuar a reforçar a sua presença na América do Sul, um mercado crescente para o tênis profissional masculino. Os novos proprietários de torneio têm uma vasta experiência no tênis e estamos ansiosos para um evento de sucesso na Colômbia", disse Brad Drewett, presidente da ATP.

Atualmente, a Colômbia conta com dois tenistas entre os 100 melhores do mundo. Alejandro Falla está na 54ª colocação no ranking da ATP, três posições à frente de Santiago Giraldo.