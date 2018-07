Colombianos batem Melo e são campeões no Rio Open Os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah frustraram o desejo do tênis brasileiro de vencer a chave de duplas do Rio Open, realizado em quadras de saibro no Jockey Club Brasileiro. Neste domingo, eles se sagraram campeões com a vitória sobre Marcelo Melo e o espanhol David Marrero, cabeças de chave número 2, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 9 minutos.