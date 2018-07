Com 10 Top 50, WTA de Florianópolis terá edição mais forte

A lista de tenistas confirmadas para o evento, que será realizado em quadras duras na sede da Federação Catarinense de Tênis, na Beira-Mar Norte, traz dez jogadoras que hoje fazem parte do Top 50 do ranking mundial. Entre elas, a melhor colocada da atualidade é a romena Irina Camelia Begu, 27ª tenista do mundo.

As outras jogadoras que hoje figuram no grupo das 50 mais bem posicionadas e foram confirmadas na competição são a francesa Caroline Garcia, 32ª; a letã Jelena Ostapenko, 36ª; a casaque Yulia Putintseva, 38ª; a alemã Laura Siegmund, 41ª; a ucraniana Lesia Tsurenko, 42ª; a porto-riquenha Monica Puig, 43ª; a alemã Annika Beck, 44ª; a húngara Timea Babos, 45ª; e a romena Monica Niculescu, 47ª.

Já a brasileira Teliana Pereira, que defenderá a condição de atual campeã do WTA de Florianópolis, hoje ocupa a 88ª colocação do ranking e irá voltar a disputar o torneio no qual a conquista do título a levou pela primeira vez ao Top 50, no ano passado. Monica Niculescu, por sua vez, é outra tenista que buscará o bicampeonato após ter ficado com a taça da primeira edição do evento, em 2013 - no ano seguinte o troféu de campeã de simples foi conquistado pela checa Klara Koukalova.

"O torneio vai ser tecnicamente o mais forte de todas as edições. A gente tem duas campeãs voltando ao torneio para defender o título, temos uma campeã de Grand Slam neste ano, que é a Caroline Garcia, que ganhou Roland Garros em duplas, e é um torneio preparatório para a Olimpíada, com muitas jogadoras que também vão participar do Rio-2016", ressaltou o diretor do WTA de Florianópolis, Rafael Westrupp.

O torneio catarinense será o último de preparação de Teliana Pereira para a Olimpíada, que começa no dia 6 de agosto. No Rio, a tenista número 1 do Brasil disputará pela primeira vez uma edição dos Jogos Olímpicos.