Com 100% de aproveitamento em finais, Bia Haddad é campeã do W60 da Suíça

Bia Haddad segue fazendo bonito na temporada. A tenista brasileira disputou sua quarta final em 2021 e ergueu o troféu em todas. Para manter os 100% em decisões, teve de lutar muito para superar a turca Ipek Oz, de virada, no W60 de Collonge-Bellerive, na Suíça, por 2 a 1, parciais de 5/7, 6/1 e 6/4.

Bia Haddad precisou de 2 horas e 47 minutos para se sagrar campeã na Suíça. Mesmo convidada para o torneio, Ipek Oz fez uma campanha impressionante na competição e abriu a final com vitória por 7/5 no primeiro set.

A brasileira voltou mais concentrada para o segundo set e, com quebras no serviço da rival e um jogo potente no ataque, igualou o resultado com excelente 6/1. A boa parcial a deixou confiante para o set decisivo.

O jogo foi para o terceiro set e Bia Haddad estava com o astral renovado para ganhar seu maior torneio de simples da carreira. Concentrada, conseguiu a virada na decisão ao quebrar o saque da turca e fechar com 6/4. As outras três conquistas haviam sido em torneios W25, em Córdoba, Villa María e Montemor-o-Novo.

"Estou muito feliz, foi uma semana especial, com jogos muitos duros, altos e baixos", disse Bia. "A semana do US Open foi muito dura para mim. A derrota pesou, mas conversei com a minha equipe e resolvemos vir para cá. Não tivemos muito tempo de adaptação no saibro e a maior diferença foi não ter criado muita expectativa. Consegui ficar firme e positiva e estou muito feliz com o resultado e pronta para o próximo."