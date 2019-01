Com 14 aces, Anderson vence espanhol e avança à semifinal em Pune

O sul-africano Kevin Anderson voltou a brilhar no saque nesta quinta-feira e faturou mais uma vitória na chave do Torneio de Pune, na Índia. O vice-campeão de Wimbledon derrotou o espanhol Jaume Munar pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/3, em apenas 1h08min de confronto.

Anderson, atual número seis do mundo, disparou 14 aces e acertou 82% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Mesmo assim, sofreu uma quebra de saque na partida, no set inicial. No segundo, se saiu ainda melhor no fundamento e sequer teve o saque ameaçado pelo rival, 81º do mundo.

Na semifinal, Anderson vai enfrentar o francês Gilles Simon, terceiro cabeça de chave e atual campeão do torneio indiano, de nível ATP 250. Para avançar na competição, Simon superou o compatriota Benoit Paire, quinto pré-classificado, por 2 a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/4) e 6/4.

A outra semifinal terá o belga Steve Darcis e o croata Ivo Karlovic. Darcis despachou o tunisiano Malek Jaziri, quarto cabeça de chave, pelo placar de 7/5 e 6/2. Karlovic, de 39 anos, derrotou o letão Ernests Gulbis por 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5), com seus 25 aces - Gulbis anotou dez.