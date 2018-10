Aos 18 anos, tenista ucraniana fatura 1º título da carreira em Hong Kong

Surpresa da semana, a jovem tenista ucraniana Dayana Yastremska voltou a se destacar na final do Torneio de Hong Kong, neste domingo, e faturou o seu primeiro título da carreira. Aos 18 anos, ela superou a local Wang Qiang, de 26, pelo placar arrasador de 6/2 e 6/1, em apenas 1h05min.

Yastremska, atual 102ª do mundo, faturou o título logo em sua primeira final. Além disso, era apenas o seu 11º jogo numa chave principal de nível WTA. A ucraniana se tornou a sexta adolescente a alcançar uma final nesta temporada, e a segunda a conquistar um título. A outra foi a sérvia Olga Danilovic, campeã do Torneio de Moscou.

O melhor resultado de Yastremska num torneio de nível WTA era a fase de quartas de final no Torneio de Istambul, no ano passado. Até chegar a Hong Kong, seu retrospecto era de apenas três vitórias e dez derrotas no circuito feminino profissional.

Neste domingo, a ucraniana exibiu grande performance. Disparou 33 bolas vencedoras e cometeu 21 erros não forçados. Ela sofreu apenas uma quebra de saque nos dois sets da partida e impôs cinco à adversária, que era a sexta cabeça de chave do torneio.

Wang, em boa fase na temporada, tentava o terceiro título da carreira. Ela vinha de boas apresentações que lhe renderam os troféus em Nanchang e Guangzhou.