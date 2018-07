Com 23 aces, Karlovic elimina Dustin Brown e vai à semifinal em Newport

Karlovic fechou o jogo em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. Brown, famoso por ter eliminado Rafael Nadal em Wimbledon, não conseguiu conter o saque do cabeça de chave número dois do torneio. "Quando um cara acerta 23 aces e não deixa você nem ver o segundo saque, é impossível quebrá-lo", comentou o alemão.

Em busca da vaga na final, o croata vai enfrentar o local Jack Sock, que mal suou para avançar nesta sexta-feira. Seu rival, o checo Jan Hernych, sofreu uma lesão no joelho logo no segundo game da partida e abandonou. Hernych havia vencido o primeiro game do confronto.

A outra semifinal terá o local Rajeev Ram, algoz do favorito John Isner logo na estreia, e o australiano John-Patrick Smith. Ram salvou dois match points antes de vencer o francês Adrian Mannarino por 2/6, 7/6 (10/8) e 7/6 (7/2). Já o australiano bateu o japonês Tatsuma Ito, por 6/3, 6/7 (2/7) e 6/3, para alcançar a semifinal.