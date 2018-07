Com 27 aces, Isner derruba Federer e vai às quartas em Paris Esbanjando potência no saque, o norte-americano John Isner contou com 27 aces para eliminar o suíço Roger Federer nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris, na França, nesta quinta-feira. O 13º colocado do ranking venceu o número dois do mundo por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 3/6 e 7/6 (7/5), em 2h16min.