Com apendicite, Berdych desiste de disputar o US Open

O tenista checo Tomas Berdych anunciou neste sábado que não vai disputar o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, que terá início no dia 29 deste mês. O atual número oito do mundo afirmou que foi diagnosticado com apendicite e que vai precisar de tempo para se recuperar fisicamente e retomar os treinos.

"Eu vou voar de volta para a Europa para fazer mais exames e realizar o tratamento", anunciou o tenista, nos Estados Unidos, onde disputou o Masters 1000 de Cincinnati. "Vou precisar tirar alguns dias de folga para me recuperar totalmente." Berdych não informou quando será submetido a cirurgia para remoção do apêndice.

Nos EUA, Berdych foi eliminado nas oitavas de final em Cincinnati, pelo croata Marin Cilic. A competição é preparatória para o US Open, no qual o checo tem como melhor resultado a semifinal na edição de 2012.

A ausência de Berdych será a segunda baixa do Top 10 na competição disputada em Nova York. O suíço Roger Federer é outro importante desfalque porque decidiu interromper de forma precoce sua temporada para tratar de uma lesão no joelho.