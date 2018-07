Rio Open se antecipa e já confirma data da estreia de Nadal

A organização do Rio Open se antecipou e anunciou nesta quarta-feira, com dois meses de antecedência, a data da estreia de Rafael Nadal no torneio de nível ATP 500 que será disputado na capital fluminense, entre os dias 15 e 21 de fevereiro do próximo ano. O espanhol estreará no início da semana da competição, no dia 16, uma terça-feira.

A estreia de tenistas favoritos no começo da semana é incomum no circuito. Geralmente, eles entram em quadra somente na quarta ou quinta, por serem "bye" na rodada de abertura - ou seja, iniciam a competição direto na segunda rodada. Para tanto, a organização do Rio Open obteve aprovação especial da ATP.

"Conseguimos uma aprovação junto da ATP, para anunciar a estreia do Nadal na terça-feira, já com dois meses de antecedência, para que as pessoas se programem e aproveitem para vê-lo em ação desde a primeira rodada", afirmou o diretor do torneio, Luiz Carvalho, referindo-se à disponibilidade dos ingressos.

Com a definição da data de estreia de Nadal, os fãs já poderão se programar para ver o dono de 9 títulos de Roland Garros em quadra. "Dos 4 tenistas entre os Top 11 do mundo, dois deles deverão jogar na segunda-feira e outros dois na terça-feira. Esses dias iniciais dos torneios de tênis são os mais atrativos para quem gosta de tênis porque se tem a garantia de ver todos atletas, seja em ação nas quadras de treino", disse Carvalho.

O Rio Open terá, além de Nadal, o espanhol David Ferrer, o norte-americano John Isner e o francês Jo-Wilfried Tsonga, todos dentro do Top 11 do ranking da ATP. Também competirão os brasileiros Thomaz Bellucci, Teliana Pereira, Bruno Soares, Marcelo Melo, André Sá, João Souza, o Feijão, e Beatriz Haddad Maia.