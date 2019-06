Com australiano, Bruno Soares inicia parceria com vitória em Stuttgart

O brasileiro Bruno Soares teve nesta terça-feira um bom começo de parceria com o australiano John Peers. Pela rodada de estreia do ATP 250 de Stuttgart, disputado em quadras de grama na Alemanha, a dupla cabeça de chave número 1 derrotou de virada os alemães Jan-Lennard Struff e Tim Puetz por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/5 e 10 a 6 no match tie-break.

No mês passado, o tenista mineiro anunciou que Roland Garros seria a última competição dele com o britânico Jamie Murray, após quase três anos e meio jogando juntos. Quase duas semanas depois da eliminação em Paris, Soares já se garantiu nas quartas de final em Stuttgart com seu novo parceiro. Os dois enfrentarão o ucraniano Denys Molchanov e o neozelandês Artem Sitak, que na segunda-feira ganharam da dupla do gaúcho Marcelo Demoliner com o indiano Divij Sharan.

Em quadra, o primeiro set teve apenas uma quebra de saque, no terceiro game. Bruno Soares e John Peers não tiveram chances para devolver e ainda precisaram salvar um novo break no oitavo. Depois, no 10.º, os alemães conseguiram um duplo set point e fecharam no primeiro.

A segunda parcial começou igual, com Puetz e Struff quebrando o serviço do brasileiro e do australiano de novo no terceiro game. Desta vez, porém, Bruno Soares e John Peers devolveram no oitavo e impuseram nova quebra aos rivais no 12.º, que valeu o empate no jogo. No match tie-break, Soares e Peers dominaram desde o começo, logo abriram 5 a 1 e conseguiram manter a vantagem até fecharem o jogo.

Na chave de simples, a rodada desta terça-feira foi de vitórias sofridas para o canadense Milos Raonic e para os franceses Lucas Pouille e Gael Monfils. Todos tiveram que lutar até o tie-break do terceiro set para derrotarem o australiano, Alexei Popyrin, o norte-americano Steve Johnson e espanhol Feliciano López para avançarem no torneio alemão em quadras de grama que serve de preparação para Wimbledon.

Quem não passou da estreia foi o australiano Nick Kyrgios, que foi superado pelo italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/4. Principal nome do torneio, o alemão Alexander Zverev terá um duelo local contra Dustin Brown, que venceu o australiano John Millman por 6/4 e 7/6 (7/3).

NA HOLANDA

Pelo ATP 250 de Hertogenbosch, também disputado na grama, o grego Stefanos Tsitsipas, cabeça de chave número 1, conheceu nesta terça-feira o seu rival da estreia, já pelas oitavas de final. Será o chileno Nicolas Jarry, que bateu o italiano Jannik Sinner, de apenas 17 anos, por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

Entre os cabeças de chave que jogaram pela primeira rodada, destaque para o belga David Goffin, que aplicou um "pneu" na vitória sobre o espanhol Alejandro Davidovich por 2 sets a 0 - com parciais de por 6/0 e 6/2. Na próxima rodada, o quinto pré-classificado terá pela frente o francês Pierre-Hugues Herbert, algoz do australiano Matthew Ebden por 6/4 e 7/5.